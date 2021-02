Forscherteam in Neumarkt in der Oberpfalz in Höhle eingeschlossen

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dietfurt: Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ist es am Nachmittag zu einem Unfall in einer Höhle gekommen. Wie der Einsatzleiter dem BR mitteilte, befinden sich derzeit vier erfahrene Höhlengänger in 700 Metern Tiefe, einer davon ist verletzt. Zwei Rettungsteams versuchen zu dem Höhlenforschungsteam zu gelangen, unter ihnen auch ein Notarzt. Die Forscher waren mit einer Tauchausrüstung in den Berg eingestiegen. Insgesamt sind etwa 200 Rettungskräfte aus ganz Bayern dort im Einsatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2021 22:00 Uhr