Forscher vermuten mehr Eis auf dem Mond als gedacht

Neu-Delhi: An den Polen des Mondes könnte es vielerorts gefrorenes Wasser geben - und zwar in einer geringen Tiefe von nur zehn Zentimeter. Das zeigen Daten der Raumsonde "Chandrayaan 3", die nun von einem indischen Forscherteam ausgewertet wurden. Die Forscher schreiben im Fachblatt "Communications Earth & Environment": Der Abbau des Eises sei ein entscheidender Schritt, um bemannte Stationen auf dem Mond zu unterhalten. Denn so ließe sich nicht nur Trinkwasser, sondern auch Sauerstoff zum Atmen sowie Wasser- und Sauerstoff zum Betreiben von Raumfahrzeugen gewinnen. Die Erkenntnisse dürften die polaren Regionen nun noch attraktiver machen als Standorte für bemannte Mondstationen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 09:00 Uhr