Forscher sehen fünf Klima-Kipppunkte als nahezu erreicht an

Dubai: Mehr als 200 internationale Forscher sehen fünf sogenannte Kipppunkte in der Klimakrise als nahezu erreicht an. Das geht aus ihrem Bericht hervor, den sie heute bei der Weltklimakonferenz in Dubai vorlegen. Demnach sind die Eisgebiete von Grönland und der West-Antarktis, Luftströmungen im Nordatlantik, Warmwasser-Korallenriffe sowie Permafrost-Gebiete akut gefährdet. Wenn in diesen Regionen die Kipppunkte überschritten werden, drohen nicht umkehrbare Entwicklungen. Das könnte zum Beispiel Folgen für die weltweite Nahrungsmittelproduktion haben. Einen Ausweg sehen die Forscher durch sogenannte positive Kipppunkte. Dazu zählen sie den Ausbau von erneuerbaren Energien und die Elektromobilität.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 11:00 Uhr