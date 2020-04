Forscher erwarten tendenziell fallende Mietpreise

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Der Wohnungsmarkt wird die Corona-Krise nach Ansicht des Instituts der deutschen Wirtschaft gut überstehen. In einer Studie des IW heißt es, Immobilienbesitzer müssten nicht befürchten, dass die Corona-Pandemie zu großen Wertverlusten führt. Die Preise sinken in Deutschland demnach nicht oder nur leicht, im schlimmsten Szenario um bis zu zwölf Prozent. Wie die Experten betonen, bremsen zudem stark sinkende Zinsen den Preisverfall. Denn dann werden Immobilien im Vergleich zu anderen Anlageformen attraktiver. Bei den Mieten erwartet das IW kaum Rückgänge. In Krisen stagnierten Mieten oft, zeigten Erfahrungen aus früheren Zeiten. Eigentümer nehmen demnach eher Leerstand bei Wohnungen in Kauf, als die Miete zu senken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 13:00 Uhr