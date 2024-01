Forscher entdecken in Tschechien bisher unbekannte europäische Urzeit-Raubkatze

Prag: In Tschechien sind Kieferknochen einer Millionen Jahre alten bisher unbekannten Raubkatze entdeckt worden. Wie Radio Prag berichtet, fanden Forscher die Knochen in Nähe des Kurorts Karlsbad. Die Forscher datieren sie auf die Zeit des früheren Tertiärs. Dieses begann vor rund 66 Millionen Jahren und endete vor 2,6 Millionen Jahren. Dem tschechischen Nationalmuseum zufolge handelt es sich um den zeitlich am längsten zurückreichenden Nachweis für eine Wildkatze in Europa. Den Fund der bisher noch nicht beschriebene Raubkatzenart will das Museum ab Juni ausstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 23:00 Uhr