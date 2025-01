Forscher entdecken in Niederbayern neue Regenwurmart

Rotthalmünster: Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft spricht von einer kleinen Sensation: In Niederbayern haben Forscher völlig unerwartet eine neue Regenwurm-Art entdeckt. Sie ist endemisch - das heißt, sie kommt bisher nur in Bayern vor. Auch der Name des Regenwurms steht schon fest: Helodrilus bavaricus.

