Forscher Edenhofer warnt vor Rückschlag im Kampf gegen Klimawandel

Kurzmeldung ein/ausklappen Lehrerverbände sind uneinig über künftigen Umgang mit KI

München: Lehrerverbände fordern Konsequenzen aus dem Verdacht auf einen Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei Abiturprüfungen in Hamburg. Die Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen-Verbands, Fleischmann, stellt zum Beispiel die Benotung in Frage. So regt sie an, künftig eher Leistungsgespräche zu führen und den Prozess des Lernens zu bewerten, nicht allein das Ergebnis einer Prüfung. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Realschullehrer-Verbands, Böhm, hält einen solchen Schritt für falsch. Man müsse grundlegende Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen weiterhin einfordern und nicht - so wörtlich - "über leistungsbefreite Bildung fabulieren". Gestern war bekannt geworden, dass einige Hamburger Schüler unter Verdacht stehen, in Abitur-Klausuren das KI-Programm ChatGPT genutzt zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2023 12:45 Uhr