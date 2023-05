Forscher Edenhofer warnt vor Rückschlag im Kampf gegen Klimawandel

Meldungsarchiv - 27.05.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Klima-Forscher Edenhofer warnt vor einem schweren Rückschlag im Kampf gegen die Erderwärmung. Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung sagte im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Gas- und Ölstaaten sähen eine Möglichkeit, mit neuen Technologien ihr fossiles Geschäft fortführen zu können. Edenhofer betont, die Ansagen der Golfstaaten, so lange wie möglich Gas und Öl verkaufen zu wollen, seien "beunruhigend". Er beschreibt aber auch einen Ausweg. Die EU könne auf den weltweiten Märkten als Nachfragekartell auftreten und so die Preise für fossile Energieträger oder fossile Erzeugnisse nach oben treiben, so Edenhofer. Es müsse in den kommenden Monaten bis zum nächsten UN-Klimagipfel gelingen, den Kurs weltweit Richtung Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen zu setzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2023 06:00 Uhr