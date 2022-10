Forscher Butterwegge warnt vor zunehmender Armut in Deutschland

Schwedischer Moderaten-Chef soll zum Ministerpräsidenten gewählt werden

Stockholm: In Schweden will sich der Konservative Ulf Kristersson am Vormittag zum neuen Ministerpräsidenten wählen lassen. Kristersson will eine Regierung aus drei Parteien bilden - den Moderaten, den Christdemokraten und den Liberalen. Die Regierung wird von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten toleriert. Sie waren bei der Parlamentswahl im September der große Gewinner, weil sie erstmals in der Geschichte Schwedens zur zweitstärksten Kraft aufrückten. Zahlreiche Pläne der Koalitionspartner, etwa in Bezug auf Justiz und Einwanderung, gelten als Zugeständnis an die rechten Schwedendemokraten. Schweden stand zuvor acht Jahre lang unter sozialdemokratischer Führung.

