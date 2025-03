Formel-Eins-Fahrer Piastri siegt in Shanghai

Shanghai: Im zweiten Saisonrennen der Formel 1 in China hat McLaren einen Doppelsieg eingefahren. Der Australier Oscar Piastri triumphierte in Shanghai vor seinem englischen Teamkollegen Lando Norris, der die WM weiter anführt. Wie bereits beim Auftakt in Australien belegte Mercedes-Pilot George Russell aus Großbritannien den dritten Platz. Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden musste sich im Red Bull mit Platz vier begnügen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 10:00 Uhr