Formel-1-Weltmeister Verstappen siegt auch in Brasilien

Sao Paulo: In der Formel 1 hat Max Verstappen im Red Bull seinen Siegeszug fortgesetzt. Der Weltmeister gewann am Abend den Großen Preis von Brasilien und verwies in Sao Paulo Jungstar Lando Norris im McLaren und den zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso im Aston Martin auf die Plätze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 07:00 Uhr