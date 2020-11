Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sakhir: In der Formel 1 hat sich Weltmeister Lewis Hamilton die Pole Position zum heutigen Rennen in Bahrain gesichert. Der Mercedes-Pilot verwies in Sakhir seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. Dritter wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2020 23:00 Uhr