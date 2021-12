Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Max Verstappen ist zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister. Der 24-jährige Niederländer im Red Bull zog in Abu Dhabi in der letzten Runde an Lewis Hamilton im Mercedes vorbei und verwies den Rekordweltmeister auf Rang zwei. Der Protest von Mercedes nach dem Rennen wegen zweier angeblicher Verstöße gegen das Reglement wurde abgewiesen. Offen ist, ob Mercedes in Berufung geht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 05:00 Uhr