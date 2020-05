Nachrichtenarchiv - 30.05.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die Formel 1-Saison kann Anfang Juli in Österreich starten. Das teilte das Gesundheitsministerium in Wien am Mittag mit. Die Gesundheitskonzepte für die Rennen am 5. und 12. Juli in Spielberg erfüllten aktuelle Anforderungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2020 15:00 Uhr