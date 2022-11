Formel-1-Rennstall Haas trennt sich von Mick Schumacher

Nachrichtenarchiv - 17.11.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Abu Dhabi: Der deutsche Rennfahrer Mick Schumacher wird in der kommenden Saison wohl nicht mehr in der Formel 1 fahren. Der US-Rennstall Haas gab bekannt, dass der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher in der kommenden Saison keinen neuen Vertrag bekommt. Wer Nachfolger des 23-Jährigen wird, ist noch nicht bekannt. Ein Kandidat ist der Deutsche Nico Hülkenberg. Für Mick Schumacher könnte das Aus bei Haas zumindest eine Pause in der Formel 1 bedeuten, da alle anderen Teams ihre Fahrerpaarungen für die kommende Saison bereits bekanntgegeben haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2022 07:00 Uhr