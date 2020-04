Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Spielberg: Die Formel 1 will ihre wegen der Corona-Pandemie verschobene Saison im Juli in Österreich starten. Der Große Preis von Spielberg soll am 5. Juli stattfinden. Die Formel 1 hofft nach eigenen Angaben auf 15 bis 18 Rennen in dieser Saison. Man gehe davon aus, dass die ersten Wettbewerbe noch ohne Zuschauer stattfinden müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 12:00 Uhr