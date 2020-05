Formel-1-Pilot Vettel verlässt Ferrari

Proteste gegen Corona-Beschränkungen reißen nicht ab

Dresden: Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen reißen nicht ab. In Sachsen sind am Abend mehr als 850 Menschen gegen die Kontakt- und sonstigen Beschränkungen auf die Straße gegangen. Am Wochenende hatten bundesweit tausende demonstriert, auch in München und Nürnberg. Innenminister Herrmann verteidigte im BR Interview gestern zwar das Demonstrationsrecht. Zugleich will er aber härter gegen diejenigen vorgehen, die die Abstandsregeln missachten. Seine Pläne legt er heute im Kabinett vor. Die Ministerrunde trifft sich am Vormittag und will die nächsten Schritte in der Corona-Krise besprechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2020 07:00 Uhr