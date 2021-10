Formel 1-Pilot Verstappen holt Pole Position in Austin

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei Tiefstwerten bis zu minus 2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klart es auf bei Werten zwischen plus 2 und minus 2 Grad. Am Tag gibt es nach Frühnebel viel Sonnenschein. Am Montag sieht es ähnlich aus. Erst am Dienstag wird es wieder bewölkt sein, gebietsweise regnet es. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 8 und 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 20:00 Uhr