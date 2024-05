Formel 1-Pilot Leclerc gewinnt Heimrennen in Monaco

Zum Sport: In der Formel 1 hat Charles Leclerc den Großen Preis von Monaco gewonnen. Bei seinem Heimrennen siegte der Ferrari-Pilot am Nachmittag vor Oscar Piastri im McLaren. Dritter wurde Carlos Sainz, ebenfalls im Ferrari. Der Niederländer Max Verstappen, der aktuell die Fahrerwertung anführt, kam auf den sechsten Platz. - Bei der Eishockey-WM hat Schweden die Bronze-Medaille gewonnen. Die Skandinavier besiegten im Spiel um Platz drei Kanada mit 4:2. In Leverkusen haben am Nachmittag tausende Fans die Mannschaft des Fußball-Meisters empfangen. Nach dem DFB-Pokalsieg gestern fand in der heimischen Arena eine große Willkommensparty statt. Rund 40.000 Menschen waren vor Ort.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2024 18:30 Uhr