Formel-1-Pilot Lando Norris holt ersten Sieg

Miami: In der Formel 1 feiert Lando Norris seinen ersten Sieg. Der Brite hat am Abend überraschend den Großen Preis von Miami gewonnen. Weltmeister Max Verstappen wurde Zweiter vor Charles Leclerc. In der Fußball-Bundesliga bleibt Mainz auf einem Relegationsplatz. Das Team spielte in Heidenheim 1:1. Vorher hatte Meister Leverkusen mit 5:1 in Frankfurt gewonnen und Union Berlin unterlag mit 3:4 Bochum.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2024 01:00 Uhr