Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Spielberg: In der Formel 1 hat sich Weltmweister Lewis Hamilton für das zweite Rennen des Jahres die Pole Position gesichert. Beim Qualifying zum Großen Preis der Steiermark in Spielberg verwies er Red-Bull-Pilot Max Verstappen auf Platz 2, Dritter wurde Carlos Sainz im Mc Laren. Sebastian Vettel im Ferrari startet in Österreich von Platz 10.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.07.2020 03:00 Uhr