Formel 1: Bottas holt Pole Position in Mexiko

Bayern weitet Corona-Maßnahmen aus

München: Auf bayerischen Intensivstationen müssen immer mehr Menschen wegen einer Covid-Infektion behandelt werden. Die sogenannte Krankenhaus-Ampel steht inzwischen auf "Gelb". Ab heute werden deshalb die Corona-Regeln im Freistaat verschärft. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss in Gaststätten oder bei Veranstaltungen nun einen negativen PCR-Test vorlegen. Ein Schnelltest reicht nicht mehr aus. Zudem müssen ab heute generell wieder FFP2-Masken getragen werden. Viele bayerische Regionen gelten darüberhinaus als "regionale Hotspots". Wo die Sieben-Tage-Inzidenz über 300 liegt und zusätzlich die Intensivbetten in der Region zu mehr als 80 Prozent belegt sind, gelten die verschärften Vorschriften der roten Krankenhaus-Ampel - etwa in den Landkreisen Neu-Ulm und Augsburg sowie in den Städten Schweinfurt und Regensburg. - Die Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil heute weiter gestiegen. Laut RKI liegt der Wert für ganz Deutschland aktuell bei 191,5.In Bayern beträgt die Inzidenz 293. Welche Regeln ab heute gelten können Sie auch bei uns im Internet nachlesen und in der BR24 App.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.11.2021 08:30 Uhr