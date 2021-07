Forderungen nach Strafen für Impfschwänzer werden lauter

Das Wetter: Wolken, Sonne und Schauer, Höchstwerte 21 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Am frühen Vormittag örtlich Regen, gegen Abend Schauer und vereinzelt kräftige Gewitter bei 21 bis 25 Grad. In der Nacht Regen und vereinzelt kräftige Gewitter, um 13 Grad. In den kommenden Tagen mitunter länger sonnig, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte 16 bis 11 Grad; tagsüber 20 bis 28, am Dienstag 25 bis 32 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2021 06:00 Uhr