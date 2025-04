Forderungen nach schneller Einigung bei Koalitionsverhandlungen

Berlin: Union und SPD sind mitten in ihren Koalitionsverhandlungen und die Forderungen nach einer schnellen Einigung nehmen zu. Aus Sicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sollten sich die Parteien rasch auf wesentliche Eckpunkte einigen, die Deutschland stärken. Dabei sei es nicht notwendig, alles bis ins kleinste Detail zu definieren, erklärte Hauptgeschäftsführer Berghegger dem "Tagesspiegel". Die Union setzt angesichts der guten Umfragewerte der AfD weiter auf den spürbaren Politikwechsel. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, versprach in der "Bild am Sonntag", der Neustart werde in jedem Dorf, und in jeder Stadt zu spüren sein. Gestern zeigte sich Frei bereits zuversichtlich, dass die Koalitionsgespräche kommende Woche erfolgreich beendet werden.

