Forderungen nach schärferen Corona-Regeln mehren sich

WHO mahnt zu Vorsicht an Weihnachten

Genf: In der Corona-Krise mahnt die Weltgesundheitsorganisation WHO zur Vorsicht an Weihnachten. Die Zeit des Feierns könne sehr schnell in Traurigkeit umschlagen, warnte WHO-Chef Tedros. Er appellierte an die Menschen, sich und andere zu schützen. Das beste Geschenk sei das der Gesundheit. Nach WHO-Angaben ist die Zahl der wöchentlichen Corona-Toten in Europa in den vergangenen sechs Wochen um fast 100 Prozent gestiegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.12.2020 04:00 Uhr