Forderungen nach partieller Impfpflicht werden lauter

Covid 19-Impfquote in Deutschland steigt auf 67,6 Prozent

Berlin: In Deutschland sind laut Robert Koch-Institut mittlerweile mehr als 56 Millionen Menschen vollständig gegen Covid 19 geimpft. Das entspricht einer Impfquote von 67,6 Prozent. Seit einigen Wochen registriert das RKI, dass das Impftempo wieder anzieht - auch in Bayern ist der Andrang hoch. So musste etwa das Landratsamt Main-Spessart schon am Mittag darum bitten, dass niemand mehr zur heutigen Impfaktion in Gemünden kommt, weil die Kapazitäten erschöpft seien. Insgesamt liegt die Impfquote im Freistaat aber immer noch unter dem Bundes-Durchschnitt, die 7-Tage-Inzidenz stieg heute auf mehr als 554. Deshalb gelten seit heute strengere Corona-Regeln, etwa 2G in der Gastronomie. Zugang haben also nur noch Geimpfte und Genesene. Kinder unter 12 Jahren brauchen keinen Nachweis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2021 13:00 Uhr