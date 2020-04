Forderungen nach Corona-Lockerungen werden lauter - Politiker dämpfen Erwartungen

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach wochenlangen Corona-Beschränkungen werden die Forderungen lauter, die Maßnahmen weiter zurückzufahren. Der CDU-Wirtschaftsrat hat sich dafür ausgesprochen, Restaurants und Kneipen unter Auflagen wieder zu öffnen. Generalsekretär Steiger nannte als Voraussetzungen Abstandsregeln und eine Höchstzahl an Gästen - gegebenenfalls auch reduzierte Geschäftszeiten. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Westerfellhaus, fordert ein Ende des Besuchsverbots in Alten- und Pflegeheimen. Die Bewohner dort benötigten zwar besonderen Schutz, dürften aber nicht völlig isoliert werden. Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern deutlich gemacht, dass sie erst im Mai über das weitere Vorgehen sprechen will - wenn klar ist, wie sich die derzeitigen Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen auswirken. Unterstützung dafür bekam sie heute unter anderem von Bayerns Ministerpräsident Söder sowie den Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Röttgen und Merz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 20:00 Uhr