Forderungen nach Corona-Lockerungen werden lauter

Nachrichtenarchiv - 14.02.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zwei Tage vor der nächsten Bund-Länder-Runde nimmt die Diskussion über Lockerungen der Corona-Maßnahmen Fahrt auf. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther von der CDU sprach sich in der Zeitung "die Welt" für Erleichterungen aus. Er sagte, man müsse bundesweit einen großen Schritt Richtung Normalität gehen und sich wieder mehr auf die Basisschutzmaßnahmen konzentrieren. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger fordert zwar ebenfalls "spürbare Lockerungsschritte", wie sie der Funke Mediengruppe sagte. Sie mahnte aber zu einem behutsamen Vorgehen an den Schulen, um den Präsenzunterricht und damit die Chancengleichheit nicht zu gefährden. Der Expertenrat der Bundesregierung hält in einer aktuellen Stellungnahme Lockerungen in den kommenden Wochen für möglich. Voraussetzung ist demnach aber, dass die Omikron-Fallzahlen zurückgehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.02.2022 03:00 Uhr