Forderung nach härterem Vorgehen gegen propalästinensische Demonstrationen

Berlin: Politiker nahezu aller Parteien im Bundestag zeigen sich besorgt über den Verlauf propalästinensischer Demonstrationen in Deutschland. Die härtesten Konsequenzen fordert der AfD-Abgeordnete Hess: Er stellt in der "Welt" eine Verschärfung des Versammlungsrechts zur Diskussion, um Bevölkerung und Einsatzkräfte zu schützen. Politiker von CDU, FDP und Grünen machen sich vor allem über Antisemitismus und islamistische Parolen Sorgen. So erklärte die Grünen-Innenpolitikerin Mihalic, bestehende Strukturen von Hamas und dem Unterstützerverein Samidoun müssten zerschlagen werden. FDP-Fraktionsvize Kuhle und der CDU-Politiker Frei fordern, Ausländer auszuweisen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen oder Terror und Gewalt unterstützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 20:00 Uhr