Ford muss nach Unfall mit Pickup 1,6 Milliarden Euro zahlen

Selenskyj warnt Russland vor Gefangenen-Tribunal

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyi hat Russland vor einem Tribunal gegen gefangen genommene Soldaten gewarnt. Falls ukrainische Kämpfer ausgerechnet am Unabhängigkeitstag am Mittwoch vor Gericht gestellt würden, dann sei das der Zeitpunkt, an dem keine Verhandlungen mehr möglich sind, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. In der Hauptstadt Kiew sind von heute bis Donnerstag aus Furcht vor verstärkten russischen Angriffen alle öffentlichen Versammlungen verboten. In der zweitgrößten Stadt Charkiw gilt sogar eine Ausgangssperre. In zwei Tagen erinnert die Ukraine an ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion vor 31 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2022 07:00 Uhr