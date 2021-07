Folie von Lindt-Goldhase genießt Markenschutz

Nachrichtenarchiv - 29.07.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Der Schokoladenhersteller Lindt darf die goldene Folie, in der seine Hasen verpackt sind, exklusiv für sich beanspruchen. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Goldton des Hasens unter Markenschutz steht. Zur Begründung hieß es, dass die Firma Lindt & Sprüngli nachweisen konnte, dass die spezielle Verpackungsfolie mit ihr in Verbindung gebracht wird. In dem Fall hatte Lindt eine schwäbische Confiserie verklagt, die ihre Schokoladenhasen ebenfalls in goldener Folie verpackt hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2021 10:00 Uhr