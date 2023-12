Folgen von Sturm Zoltan sorgen noch für Probleme

Hamburg: Sturm Zoltan ist weitgehend abgezogen. Die Folgen sind aber nach wie vor zu spüren - vor allem im Zugverkehr. Laut Deutscher Bahn ist der Fernverkehr auch im Laufe des heutigen Tages beeinträchtigt. Es könne Ausfällen und Verspätungen geben. Betroffen ist vor allem der Norden Deutschlands. An den Küsten gilt weiterhin eine Sturmflutwarnung. In Bayern hat Zoltan am Nachmittag für Stromausfälle in den Landkreisen Roth und Weißenburg-Gunzenhausen gesorgt. Grund war ein Baum, der wegen des Sturms auf eine Freileitung gestürzt war.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2023 01:00 Uhr