Folgen von Sturm "Ignatz" beeinträchtigen weiterhin den Bahnverkehr

Nachrichtenarchiv - 21.10.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Sturmtief "Ignaz" wirkt sich weiterhin auf den Bahnverkehr in Deutschland aus. Zwar flauen Wind und orkanartige Böen inzwischen ab, dennoch müssen noch viele Oberleitungen repariert und Gleise geräumt werden. Laut Bahn kommt es deshalb noch zu Verspätungen. Insbesondere im Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen und im Regionalverkehr im Südosten Deutschlands fielen Züge zeitweise aus. Einige Regionalzüge wie die Waldbahn im Bayerischen Wald sind weiterhin eingestellt. Laut Deutschem Wetterdienst betraf das Sturmfeld mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometer pro Stunde die gesamte Republik. In mehreren Bundesländern wurden Menschen durch umstürzende Bäume verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2021 19:00 Uhr