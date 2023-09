Förderung für Soldarstrom-Anlagen startet

Wer sein E-Auto mit Solarstrom lädt, kann von heute an staatliche Fördergelder beantragen - online bei der Förderbank KfW. Bis zu 500 Millionen Euro sind im Topf. Gefördert werden Kauf und Installation einer Ladestation in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und einem Solarstromspeicher. Die Bundesregierung will so den Klimaschutz im Verkehr verbessern. Verbraucherschützer kritisieren, dass vom Programm nur Eigentümer selbstgenutzter Wohngebäude und damit eher Besserverdiener profitieren würden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2023 05:00 Uhr