Förderung für Heizungstausch kann zum 1. Januar in Kraft treten

Berlin: Das Gebäudeenergiegesetz tritt am 1. Januar in Kraft und auch die geplante Förderung soll pünktlich zu diesem Termin starten. Das Bundeswirtschaftsministerium hat mitgeteilt, die reformierte Förderrichtlinie sei im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Damit könne ab sofort der Austauch von Heizungen beauftragt und der Förderantrag dann ab Ende Februar bei der KfW nachgereicht werden. Das Gesetz soll den Umstieg auf klimafreundlicheres Heizen beschleunigen. Neu eingebaute Anlagen müssen demnach zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dies gilt allerdings zunächst nur für Neubauten in Neubaugebieten. Die Maximalförderung ist auf 70 Prozent gedeckelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 18:00 Uhr