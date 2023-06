Förderpreis Neues Deutsches Kino geht an Roadmovie

Meldungsarchiv - 30.06.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Die Regisseurin Sylvie Michel hat den mit 30.000 Euro dotierten Hauptpreis des Förderpreises Neues Deutsches Kino erhalten. Auf dem Filmfest München wurde ihre Regieleistung für "More Than Strangers" ausgezeichnet. In dem Roadmovie geht es um vier einander unbekannte Menschen unterschiedlicher Nationen, die sich auf einer Autofahrt von Berlin nach Paris dem Problem eines ihrer Mitreisenden stellen müssen. Auf kleinstem Raum gibt die Inszenierung laut der Jury einen humorvollen Einblick in die kleinen und großen menschlichen Tragödien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2023 22:00 Uhr