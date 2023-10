Fördermittel für Solaranlagen auf dem Acker sind fast ausgeschöpft

München: Die Förderung von Solaranlagen auf Acker- und Grünlandflächen in landwirtschaftlichen Gebieten in Bayern ist beinahe ausgeschöpft. Die "Verordnung über Gebote für Freiflächenanlagen" limitiert die Zahl der förderfähigen Projekte auf 200. Laut Bundesnetzagentur können daher nur noch 16 weitere Projekte einen Förderzuschlag erhalten. Am 1. Dezember startet die nächste Ausschreibungsrunde für die letzten Anträge dieses Jahres.

