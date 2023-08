Fördergelder für TSMC-Chipfabrik in Dresden sorgen für Lob und Kritik

Dresden: Der geplante Bau einer Chipfabrik durch den taiwanesischen Konzern TSMC in Dresden und die dafür zugesagten Subventionen sorgen für Diskussionen. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Schneider, spricht von einem wichtigen Innovationsimpuls für die Region. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sagte, es handle sich um eine Wette auf die Zukunft, die Ostdeutschland helfen könnte, ein eigenes Wirtschaftsmodell zu entwickeln. Allerdings müssten dafür auch eine Willkommenskultur, eine bessere Infrastruktur und mehr Investitionen in Bildung und Innovationen entstehen. //stop//Für den Präsidenten des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Schmidt, ist zweifelhaft, dass die Subvention dem Land langfristig mehr bringt, als wenn man die gleichen Mittel in die Forschung und Entwicklung stecken würde.

