Fördergelder für sozialen Wohnungsbau reichen nicht aus

München: In Bayern droht der Bau von neuen Sozialwohnungen weiter nicht voranzukommen. Wie das Bauministerium mitteilte, reichen die aktuellen Fördergelder nicht ansatzweise aus, um die eingehenden Anträge aus den Regierungsbezirken zu bedienen. Konkret seien 2024 Förderanträge in Höhe von rund 1,9 Milliarden Euro eingegangen, hieß es. Ausgeschüttet worden seien aber nur etwas mehr als 690 Millionen Euro. Das entspricht einer Quote von 37 Prozent. Mit dem Geld konnten laut Bauministerium etwa 2.650 Wohnungen subventioniert werden - die meisten davon in Oberbayern, gefolgt von Mittelfranken und Schwaben. Schlusslicht in der Statistik ist der Regierungsbezirk Unterfranken. Der wohnungspolitische Sprecher der bayerischen Landtags-Grünen, Mistol, forderte ein Umdenken in der Förderpraxis. Er plädierte dafür, einen neuen Immobilienfonds aufzulegen, bei dem auch Investoren ihr Geld anlegen könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 06:00 Uhr