Flugzeugkollision nahe Washington fordert offenbar zahlreiche Opfer

Washington. Beim Zusammenstoß eines Passagierflugzeugs mit einem Militärhubschrauber in der Nähe des Ronald Reagan National Airports hat es mehrere Tote gegeben. An Bord des Regionaljets befanden nach Angaben von American Airlines insgesamt 64 Menschen, in dem Militärhubschrauber saßen drei Soldaten. Bisher ist niemand lebend gefunden worden. Mehrere Leichen wurden aus dem nahegelegenen Potomac River in Washington geborgen. Verlässlich Zahlen liegen noch nicht vor. Die Such- und Rettungsaktion dauert an. Unklar ist auch, wie es zu dem Unglück gekommen ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 07:00 Uhr