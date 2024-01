Flugzeugabsturz sorgt für Streit im UN-Sicherheitsrat

New York: Russland und die Ukraine haben sich im UN-Sicherheitsrat einen Schlagabtausch geliefert. Diplomaten beider Seiten warfen sich vor, für den Absturz eines russischen Militärflugzeugs an der Grenze zur Ukraine verantwortlich zu sein. Russlands UN-Vertreter sprach erneut davon, die Ukraine habe das Flugzeug abgeschossen. Die ukrainische Vertreterin sagte, es gebe nicht einmal gesicherten Informationen darüber, wer sich an Bord befand. Nach ukrainischen Angaben könnte das Flugzeug Raketen transportiert haben. Russland spricht dagegen von 74 getöteten Insassen, unter ihnen ukrainische Kriegsgefangene.

