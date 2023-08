Flugzeugabsturz in Russland - womöglich war Söldnerführer Prigoschin an Bord

Moskau: Der russische Söldnerführer Prigoschin könnte unter den Todesopfern eines Flugzeugabsturzes sein. Jedenfalls stand sein Name nach Angaben russischer Behörden auf der Passagierliste eines Privatjets, der von Moskau nach St. Petersburg fliegen sollte. Dort haben Prigoschins Firmen ihren Sitz. Das Flugzeug stürzte jedoch im Gebiet Twer mehr als 200 Kilometer von Moskau entfernt ab. Insgesamt sollen zehn Menschen an Bord der Maschine gewesen sein. Acht Leichen wurden nach Angaben von Rettungskräften bereits geborgen. Laut dem russischen Ministerium für Notfallsituationen gibt es keine Überlebenden. Es gibt allerdings auch keine Bestätigung dafür, dass Prigoschin tatsächlich an Bord war. Die Wagner-Gruppe hatte im Juni kurzzeitig gegen Staatschef Putin rebelliert. Prigoschin hatte bis dahin lange als enger Vertrauter des Präsidenten gegolten. Prigoschin stellte sich auch immer wieder offen gegen die russische Militärführung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 21:00 Uhr