Flugzeugabsturz in Russland - womöglich war Söldnerführer Prigoschin an Bord

Moskau: Der russische Söldnerführer Prigoschin ist womöglich bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Er war vermutlich an Bord eines Privatjets, der zwischen Moskau und St. Petersburg unterwegs war. Unter Berufung auf die Flugbehörde hieß es, dass der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner auf der Passagierliste steht. Insgesamt sollen nach Behördenangaben zehn Menschen bei dem Absturz ums Leben gekommen sein. Ob Prigoschin tatsächlich an Bord der Maschine war, ist unklar. Die Wagner-Gruppe hatte mit einem Aufstand am 24. Juni versucht, die russische Militärführung mit einem Marsch auf Moskau zu stürzen. Dieser wurde mit einer Vereinbarung beendet, nach der sich Prigoschin und seine Söldner nach Belarus absetzen können. Prigoschin tauchte jedoch schon bald wieder in Russland auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 20:00 Uhr