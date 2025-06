Flugzeug wird wegen Rauchgeruchs nach München umgeleitet

München: Weil es in der Kabine nach Rauch roch, ist ein Flugzeug der britischen Gesellschaft Easyjet außerplanmäßig in München gelandet. Die Piloten brachen den Flug von Großbritannien nach Griechenland ab, und der Airbus A320 steuerte den Münchner Flughafen an. Eine Notmeldung wurde aber nicht abgesetzt. Eine Easyjet-Sprecherin erklärte, es habe einen technischen Defekt gegeben. Erst am Montag war eine Easyjet-Maschine desselben Typs nach Izmir zurückgekehrt - auch bei diesem Flug war Rauchgeruch aufgetreten.

