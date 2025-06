Flugzeug muss nach Turbulenzen in Memmingen notlanden

Ein Flugzeug ist über Bayern in Turbulenzen geraten und hat am Allgäu Airport in Memmigen notlanden müssen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei sieben Menschen verletzt - sechs Passagiere und ein Crew-Mitglied. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Ryanair-Maschine, die mit 170 Passagieren an Bord auf dem Weg von Berlin nach Mailand war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2025 01:00 Uhr