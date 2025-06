Flugzeug muss nach Turbulenzen in Memmingen landen

Memmingen: Ein Flugzeug ist über Bayern in Turbulenzen geraten und hat am Allgäu Airport eine Sicherheitslandung gemacht. Während des Flugs wurden nach Angaben der Polizei neun Menschen verletzt - acht Passagiere und ein Crew-Mitglied. Drei von ihnen mussten demnach zur Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Ryanair-Maschine, die mit 185 Menschen an Bord auf dem Weg von Berlin nach Mailand war. Da das Luftamt Südbayern den Weiterflug nicht genehmigte, organisiert die Fluggesellschaft Busse für den Rest der Reise.

