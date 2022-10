Flugzeug mit fünf Deutschen vor Costa Rica vermisst

Nachrichtenarchiv - 22.10.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San José: Vor der Küste Costa Ricas wird ein Klein-Flugzeug mit fünf deutschen Passagieren vermisst. Nach Behördenangaben ist die Kommunikation mit der Maschine seit der vergangenen Nacht abgebrochen. Das Flugzeug hatte sich von aus Mexiko aus auf dem Weg nach Limón an der Karibikküste des mittelamerikanischen Landes befunden. Nach Informationen der Bild am Sonntag soll der aus Bamberg stammende Geschäftsmann und „McFit“-Gründer Rainer Schaller an Bord des Flugzeugs sein. Ebenso Familienmitglieder des Managers.

