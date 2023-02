Flugverkehr normalisiert sich nach Streiks wieder

Kurzmeldung ein/ausklappen US-Vizepräsidentin Harris erklärt die NATO für so stark wie nie

München: US-Vizepräsidentin Harris hält die NATO nach eigenen Angaben für stärker denn je. Harris sagte in ihrer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, vor einem Jahr habe sie an gleicher Stelle vor einem russischen Angriff auf die Ukraine gewarnt. Heute aber stehe die ukrainische Hauptstadt Kiew noch immer. Russland sei geschwächt. Die USA hätten ihre entschlossene Führungskraft gezeigt und die Ukraine unterstützt, so Harris. Chinas Vertreter auf der Sicherheitskonferenz, Wang Yi, kündigte eine eigene Initiative für ein Ende des Kriegs an. China werde etwas vorlegen, heißt es in der offiziellen Übersetzung seiner Rede. Gleichzeitig bekräftigte er den Anspruch Chinas auf Taiwan. Taiwan sei noch nie ein eigenständiges Land gewesen und werde das auch in Zukunft nicht sein.

