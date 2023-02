Flugverkehr normalisiert sich nach Streiks wieder

Nachrichtenarchiv - 18.02.2023 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: An Bayerns größtem Flughafen läuft der Betrieb nach dem gestrigen Streik wieder normal. Ab 6 Uhr hoben die ersten Flugzeuge ab. Es gab nur ganz vereinzelt Verspätungen. Allerdings wird es aufgrund von streikbedingten Umbuchungen und der beginnenden Ferien voller als sonst. Beim Check-in und an den Sicherheitskontrollen bildeten sich lange Schlangen. Passagiere sollten, wenn möglich, den Online-Check-in nutzen, heißt es. Währenddessen teilte Deutschlands größter Flughafen Frankfurt am Main mit, es könne weiter zu Verzögerungen und zu vereinzelten Flugausfällen kommen. Der Airport riet allen Reisenden, sich frühzeitig auf der Internetseite der Fluggesellschaften über den eigenen Flug zu informieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2023 13:15 Uhr