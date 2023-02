Flugverkehr normalisiert sich nach Streiks wieder

Kurzmeldung ein/ausklappen Von der Leyen sichert Ukraine auf Sicherheitskonferenz Hilfe bei Munitionsbeschaffung zu

München: Auch am zweiten Tag der Sicherheitskonferenz steht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Vordergrund. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sicherte der Ukraine Hilfe bei der Beschaffung von Munition zu. Sie kündigte an, die Kommission werde dazu mit der Industrie in Kontakt treten, um die Produktion anzukurbeln. Dies werde nach dem Muster geschehen, wie in der Corona-Pandemie auch die Produktion von Impfstoffen beschleunigt worden sei. Die Ukraine brauche jetzt Material. In einer Podiumsdiskussion mit von der Leyen hatte die finnische Ministerpräsidentin Marin zuvor betont, ihr Land wolle geschlossen mit Schweden der Nato beitreten. Vor allem die Türkei, aber auch Ungarn haben die Aufnahme der beiden Nordländer bisher nicht ratifiziert. In Kürze wird die Rede von US-Vizepräsidentin Harris in München erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2023 12:00 Uhr